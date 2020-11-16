Bakan Soylu: Bu virüse delikanlılık dayanmaz beni de yere serdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçirdiği hastalık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak tüm vatandaşlara dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedavisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Salgın sürecini anlatan Bakan Soylu, "Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"BU VİRÜSE DELİKANLILIK DAYANMAZ"
Soylu, dayanıklı olduğunu düşünmesine rağmen salgını ağır geçirdiğini belirterek, şu ifadelerle vatandaşlara uyarıda bulundu:
"Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. En çok bana dokunmaz diye düşünüyordum. Ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor. Çok açık bir şekilde söyleyeyim. Onun için kimse kendine çok güvenmesin.
"BENİ BİLE YERE SERDİ"
Günde 4 saat 5 saat helikopter yolculuğu yapan, günde 5-6 tane vilayet değiştirebilen bir kişiyim ben. Gecenin 3'üne 4'üne kadar çalışıp sabahın erken saatinde tekrar çalışabilen bir performansa sahibim. Beni bile yere serdi. Onun için dikkat etmek lazım."
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