Bakan Soylu'dan Hatay'daki patlama ile ilgili ilk açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör saldırısının ardından ilk açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı.

TÜRKİYE 26.10.2020, 23:22 26.10.2020, 23:24
Bakan Soylu'dan Hatay'daki patlama ile ilgili ilk açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör saldırısının ardından ilk açıklamayı soyal medya üzerinden yaptı. 

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde, hikayesini anlatacağız" ifadelerini kullandı.

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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