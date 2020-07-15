Bakan Soylu duyurdu: Gri listedeki terörist teslim oldu

Bakan Soylu Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" törenine konuştu.

"RAKAM 406’YA DÜŞTÜ"

15 Temmuz gecesi ülkeyi bin yıl geriye götürmeye inat milletin ileriye yürüdüğünün altını çizen Bakan Soylu, “FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele ederken göç ve bir yandan uyuşturucu ile de mücadele ediyoruz. Türkiye bugün güvenliğini hem Kato ve Gabar’da hem de Azez’de Afrin’de sağlıyor. Bugün gri listedeki bir terörist etkisiz hale getirildi rakam 406’ya düştü. Biz bunu biliyoruz attığımız her adım da şurada oturan şehit ailelerinin hakkını gözetiyoruz. PKK terör örgütü öyle tükenmiştir ki bu yıl örgüte katılanları sayısı 22, ikna ile dağdan indirilenlerin sayısı 107. Cudi dağının tam göbeğinde evlatlarımız Yıldırım Operasyonu ile teröristleri bir daha oraya giremeyecek şekilde mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.