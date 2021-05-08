Bakan Soylu: Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TÜRKİYE 08.05.2021, 21:26
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
"Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, İHA, J-SİHA ve ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
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