Bakırköy'de kısa mesafe yolcu almayan taksiciye para cezası
Mesafeyi beğenmediği için pusette bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksi şoförüne para cezası kesildi. Taksicinin ayrıca hizmet puanı da düşürüldü.
TÜRKİYE 14.09.2021, 11:19
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dün sabah saatlerinde kısa mesafe nedeniyle yolcuyu almayan taksi şoförü, kendisini şikayet edeceğini söyleyen aileye, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaşmıştı.
Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansımıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde yol kenarında pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi kısa mesafe nedeniyle almayan taksi şoförü hakkında inceleme başlattı.
PUANI DÜŞÜRÜLDÜ, PARA CEZASI KESİLDİ
İnceleme sonucunda, 34 TBD 41 plakalı taksinin sürücüsü Şerafettin Çolak'ın kısa mesafe gerekçesiyle yolcu almayarak mağduriyete neden olduğu için 25 Hizmet Kalite Puanı düşürüldü.
Çağrılan taksinin yapılan genel denetiminde de zabıta ekipleri para cezası uyguladı.
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