Başakşehir'de balyozla hırsızlık
Şarküteriye gelen hırsızların balyozla kırdıkları camdan içeri girip paket paket sigara çaldığı anlar kameralara yansıdı.
TÜRKİYE 18.09.2021, 21:57
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde beyaz renkli bir otomobille gece yarısı şarküterinin önüne 3 kişi geldi.
Bir kişi eline aldığı balyozla şarküterinin camlarını kırdığı sırada diğeri de elindeki silahla gözcülük yaptı.
Camı balyozla kırıp sigara çaldılar
Silahlı hırsız bir ara silahı birine doğrultarak peşinden koşup korkutmaya çalıştı. Balyozla kırılan camdan içeri giren hırsız paket paket sigara alıp çıktı.
Şüpheliler, geldikleri otomobile tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibinin hırsızlık ile ilgili şikâyetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.
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