Bekçi denize düşen kızı kurtardı
Trabzon’un Sürmene ilçesinde iskeleden denize düşen 15 yaşındaki genç kızı, çevrede devriye görevini yapan bir bekçi denize girerek kurtardı.
TÜRKİYE 24.03.2021, 16:54 24.03.2021, 17:44
Trabzon'un Sürmene ilçesindeki sahilde 15 yaşındaki genç kız, iskeleden denize düştü.
ÜNİFORMAYI ÇIKARIP DENİZE ATLADI
Genç kızın denize düştüğünü gören ve çevrede o sırada devriye görevi yapmakta olan bekçi Hasan Kulaç, üzerindeki üniformayı çıkartarak denize atladı.
Genç kızı kıyıya çıkartmayı başaran bekçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, kayalıklardan sahile çıkartılan genç kız büyük korku yaşadı.
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Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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