Bekçilere pompalı tüfek ve tahrayla saldırdı
Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı silahla yürüyerek dehşet saçan iki kişi olay yerinde etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 26.05.2021, 10:24 26.05.2021, 12:01
Edinilen bilgiye göre şase numarası silinmiş motosikletli iki kafadar F.G (26) ile B.Y (24) kendilerine doğru yaklaşan bekçileri görünce panik yaparak kullandıkları motosiklet ile birlikte yere düştüler.
Şüpheli şahısların olay yerinde bekçilerle tartıştıkları esnada şahıslardan birinin yanında bulundurduğu pompalı tüfekle bekçilerin üzerine yürüdü. Ayrıca şahısların üzerinde demir saplı büyük boy ‘tahra' adı verilen kesici alet ve uzun tornavida çıktı.
Yaşanan kargaşadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Gözaltına alınan şahıslar pompalı tüfekle birlikte Merinos karakoluna götürüldü.
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