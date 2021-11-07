Beşiktaş’ta yakalanan yankesici kadın suç makinesi çıktı
Beşiktaş polisi, çok sayıda suç kaydı bulunan Yağmur Ö. isimli yankesiciyi gözaltına aldı. Şüphelinin yakalandığı araçta başkasına ait kimlik ele geçirildi.
İstanbul Beşiktaş Akmerkez yolu üzerinde, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği aracı durdurmak istedi.
Polislerin “dur” ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken polis ekipleri aracın önünü kesti.
35 SUÇ KAYDI OLAN 3 KİŞİ YAKALANDI
Araçta bulunan Yağmur Ö. (27), Alaattin Ö. (31) ve Maviş Ç.'nin (29) üst aramaları yapıldı. Emniyette toplam 35 suç kayıtları olan şahıslar ve araçları Beşiktaş polisi tarafından didik didik arandı.
Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
ÜZERLERİNDEN SOYDUKLARI KİŞİNİN KİMLİĞİ ÇIKTI
Yapılan aramalarda araçtan Bahreyn uyruklu Muhanna Rashad A.R.S.A.’nın kimliğinin çıkması üzerine polis ekipleri şahısları gözaltına alarak geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan çalışmalarda şahısların Bahreyn uyruklu şahsı Beşiktaş Ortaköy’de yankesicilik yöntemiyle soydukları belirlendi.
Hırsızlığın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürülerek sorguya alındı.
1'İ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yağmur Ö. tutuklanırken, Alaattin Ö. ve Maviş Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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