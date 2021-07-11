Beylikdüzü'nde yol ortasında eğlence
Sahil yolunu kapatan bir grup genç, dakikalarca dans ederek araç lastiği yaktı.
TÜRKİYE 11.07.2021, 13:36 11.07.2021, 13:46
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar sahil yolunda toplanan bir grup, umursamaz tavırlarla yolu kapattı.
Araçlardan açılan şarkılar eşliğinde yolun ortasında dans eden şahıslar, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden eğlendi.
Grup, bir süre sonra da yol ortasında lastik yaktı. Eğlence grubun olay yerinden uzaklaşmasıyla son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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