Bir merhamet hikayesi: Yardım bekleyen anne köpek için seferber oldu

Yasin Köse Aksaray’da Kredi Yurtlar Müdürlüğü’nde görevli bir güvenlik görevlisi… Aynı zamanda hayatını sokak hayvanlarına adayan merhamet dolu bir hayvansever…

Geçen ay Bursa’dan yaralı bir köpeği aldı, tedavisi için Adana’ya götürmek için yola çıktı. Bir süre ilerledikten sonra yavru bir köpeği yolda yatarken gördü. Anne köpek ise başında çırpınıyor, yardım bekliyordu. Köse, bir an bile tereddüt etmedi. Aracından indi yavruya koştu. O anları arkadaşlarıyla paylaşmak için telefonunun kamerasını da açmıştı.

"Ne oldu yavrum… Tamam yardım edeceğim yavruna. Kurban olurum sana…” diyerek köpeğin yardımına koştu. Anne ve yavrusunu aracına alıp veterinere götürdü. Bu anlar da anne köpeğin merhamet dileyen inlemeleri hiç dinmedi.

Veterinerde de anne köpek yavrusu için çırpınırken Köse de onun haline üzülüyor şefkat dolu sözlerle teselli ediyordu:

"Tamam bak gideceğiz, yavrun burda... Vay anam benim, korma..."

Neyse ki yavru köpeğin önemli bir şeyi yoktu. Kısa süreli bir muayeneden sonra ayağa kalktı.

Anne köpek yavrularına götürdü

Köse de köpekleri yeniden bulduğu yere götürdü. Anne köpek minnetle elini yalayıp teşekkür ettiği Köse’yi yuvasına diğer yavrularına götürdü.



Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Köse hasta yatağında bile o köpekleri düşünüyordu:

"Bizden yardım bekliyorlar"

“Onlar Allah’ın sessiz varlıkları… Bizden yardım bekliyor. Çok duyguluyum onları çok seviyorum. Bugün hastanedeyim, ilk defa onlardan ayrı kaldım yüzlerce sokak hayvanına bakıyorum. Dün bir arkadaşı gönderdim. Anne köpek arabayı görünce koşup gelmiş….”