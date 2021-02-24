Bitlis ve Siirt'te 781 personelin katılımıyla 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis ve Siirt'te "Eren-11 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 51 operasyonel timdeki 781 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan "Eren" operasyonlarının vatandaşların desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.