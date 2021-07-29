Bodrum'da da yangın başladı! Alevler yerleşim noktasına yakın...

Son dakika haberine göre; Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim noktalarına yakın bir noktada yükseliyor.

AYDIN DİDİM'DE DE YANGIN

Gelen bir başka son dakika haberine göre; Aydın'ın Didim ilçesinde ormanlık bir alanda da yangın çıktı.