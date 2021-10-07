Bomba ihbarı yapılan uçak Trabzon'a iniş yaptı

Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Jazeera Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Polis özel harekat ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında iç hatlar ve dış hatlarda bekleyen diğer yolcular da bina dışına çıkarıldı.

Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray'den geçirilerek kontrol edildi.

Havalimanına gelen bomba imha uzmanları, köpeklerle arama yaptı.