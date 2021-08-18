Bursa'da yanan 2 katlı metruk bina çöktü

2 katlı metruk bir bina, çıkan yangında çöktü. Yangının ardından binanın büyük bölümü küle dönerken kalan kısmının yıkılma tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi alındı.

TÜRKİYE 18.08.2021, 10:33
Bursa'da yanan 2 katlı metruk bina çöktü

Gece yarısı Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sararken mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi.

2 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından küle dönen 2 katlı metruk bina çökerken, binanın kalan kısımlarının yıkılma tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi alındı.

MAHALLELİ YANGINI ÇEKTİ

Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, panikle yangının çıktığı sokağa dökülen mahalle sakinleri ise yangını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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