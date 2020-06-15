ByLock operasyonu: 9 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 9'u yakalandı.
TÜRKİYE 15.06.2020, 12:56
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı FETÖ üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Şüphelilerden 9'unun yakalandığı ifade edilen açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği vurgulandı.
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