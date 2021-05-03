Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı

Gaziantep'te Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini ihya etmek isteyenler vatandaşlar korona önlemleri nedeniyle kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaşmış, müdahale sırasında yaşanan arbede tepki çekmişti. Valilik olayla ilgili, "Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE 03.05.2021, 20:15
Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı

17 günlük tam kapanma kararına rağmen birçok ilde, Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini ihya etmek isteyenler camilerde ibadete başladı. Gaziantep'te camilerde itikafa girenler ise kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı. Yaşanan olayları sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.

"İMAMLARIN UYARILARINA RAĞMEN CAMİYİ TERK ETMEDİLER"

Gaziantep Valiliği sosyal medyada gündem olan müdahaleyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Alparslan Kuytul Gönüllüleri' olarak adlandıran kişilerin 2 Mayıs günü yatsı namazına müteakip 21.30 sıralarında 3 camide toplandığı belirtilerek, "3 camide 76 şahıs ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplanmış ve cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istenmiştir. Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek, devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"CAMİYE POSTAL İLE GİRİLDİ" İDDASI YALANLANDI

Sosyal medyada iddia edildiği gibi cami içerisine postal ile girilmesinin söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Olay ile ilgili bir emniyet personelinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, müdahale cami girişinde yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan genelge kapsamında, "Cami cemaatinden itikafa girmek isteyenlerin talepleri, cami görevlileri tarafından müftülüklere yazılı olarak bildirilecek, müftülükler mülki amirin onayıyla itikafa girilecek camileri belirleyecek ve ilan edecektir' hükmü amir olup, 2019 yılında Gaziantep ilimizde toplam 143 cami itikafa girilebilecek mabet olarak belirlenmiş, bunlardan 27 tanesinde 174 vatandaşımız itikafa girmiştir. 2020 yılında pandemi nedeniyle herhangi bir talep olmamış ve camilerde itikafa girilmemiştir. Ayrıca: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyen vatandaşların bu ibadetlerini evlerinde yapabilecekleri tavsiye edilmiştir. Bu yıl kaymakamlıklara, Müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır.'

"AMAÇ İBADET DEĞİL, PROVOKASYON"

Yaşananların provokasyon olduğunu ve bunu yapan kişilerin daha önce terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşları olup amaçlarının ibadet değil, sivil itaatsizlik yapmak olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır. Pandemi öncesinde bahse konu üç cami, itikafa izin verilen camiler arasında iken hiç kimse tarafından itikafa girme talebinde bulunulmamıştır. Bu camilerin fiziki imkanları göz önünde bulundurulduğunda 30 kişinin aynı anda itikafa girmesi pandemi şartları açısından da uygun değildir."

İLGİLİ PERSONEL AÇIĞA ALINDI

"Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

#Gaziantep #Cami #biber #gaz #Valilik
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