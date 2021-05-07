Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı

Tahtayı kaldırdığında çukurdaki giderde ayak ve cansız beden parçaları gören baba, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye İlçe Jandarma Kotumanlığı'ndan çok sayıda ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timi gönderildi. Cansız beden parçaları foseptikten çıkarılarak otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan olay yeri inceleme sonrasında cansız bedenin kayıp olarak aranan Yılmaz B'ye ait olduğu belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cansız bedenin bulunmasının hemen ardından kısa bir araştırma yapan jandarma ekipleri cinayet şüphelisi olarak Yılmaz B'nin eşi Reyhan B'yi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan zanlı kadın, bugün güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcıda ifade veren ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli kadın, kocasını planlayarak kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYURKEN TAŞLA ÖLDÜRMÜŞ

Şüpheli kadının, olay günü öğle saatlerinde çocuklar evde yokken kıskandığı için kocası uyurken kafasını taşla ederek öldürdüğünü, cansız bedeni de yok etmek için 10 parçaya bölüp evlerinin dışında bulunan tuvaletin foseptik çukuruna attığını itiraf ettiği öğrenildi.

CİNAYETİN ARDINDAN HİKAYE UYDURMUŞ

Öte yandan katil kadının köyde çevresindekilere kocasının "Bugün ben çök kötü bir şey işledim, beni öldürebilirler" diyerek o gün salonda uyuduğunu ve sabahında evde olmadığını anlattığı, daha sonra da, "Bana yurt dışına gideceğim demişti, yurt dışına gitti, yakında haberi gelir" dediğini söylediği alınan bilgiler arasında yer aldı. Cinayete kurban giden kocanın cenazesinin köyünde toprağa verildiği bildirildi.