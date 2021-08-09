Canına kıyan 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da tecavüze uğradığını iddia eden ve bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın, olay gecesi polis merkezinde verdiği ifade ortaya çıktı.

"RIZAM DIŞINDA İLİŞKİYE GİRDİ"

Kaplan ifadesinde, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Yusuf G.'nin kendisini otele götürerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ardından Mehmet A.'nın da gelerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ancak alkolün etkisiyle yarı baygın halde olduğu için bağıramadığını ifade etmiş.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE KARŞI KOYAMADIM"

Kaplan ifadesinde, "Mehmet, Yusuf, ben ve ablam bir mekanda oturarak alkol aldık. Bir süre sonra beraber eğlence mekanına giderek biraz daha içtik. Daha sonra ablam lavaboya girdi.

Bu sırada Yusuf bana 'iyi değilsin gel seni eve bırakayım' dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim.

O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf araçtayken 'Çok alkollüsün bu şekilde eve gitmen uygun olmaz gel seni otele götüreyim de gece orada kal sabah kendine gelince evine gidersin' dedi. Ben de bir şey söylemedim. Yusuf beni kandırarak 01:30 sıralarında bir otele götürdü" demiş.

"KREDİ KARTINI UNUTTUĞUNU SÖYLEYİP ODADAN ÇIKTI"

Otel odasına gittikleri sırada Yusuf G.'nin kendisiyle rızası dışında ilişkiye girdiğini dile getiren Kaplan, şunları söylemiş:

"Odaya girer girmez Yusuf bana bir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle çok tepki gösteremedim.

Akabinde Yusuf üstünü giyinerek bana hitaben 'kredi kartımı unutmuşum alıp geleceğim' diyerek otel odasından ayrıldı. Yusuf gittikten sonra ben üstümü bile giyinmeden uyuyakalmışım. Yaklaşık 1 saat sonra bana ismini Tayfur olarak tanıtan Mehmet A., odaya girmiş.

Benim haberim yoktu. Bir anda gözlerimi açtığımda rızam ve isteğim olmadan ilişkiye girmeye çalışıyordu.

"GÜCÜMÜ TOPLAYARAK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Gücümü toplayarak istemediğimi söyledim. Tayfur'u iterek 'ne yapıyorsun' diye sordum, Tayfur 'Bir şey yapmıyorum' diyerek ilişkiye devam etti. Yarı baygın olduğum için karşı koyamadım, bağırmadım sadece kendimi kasabildim. Bana kendi telefonunu verdi, 'Al ablanı ara taksiye bin ve git' dedi.

"ABLAMLA ŞİKAYETE GİTTİK"

Mekandan ayrılırken telefonumu yanıma almamıştım, telefonum ablamın çantasındaydı. Tayfur'un telefonuyla ablamı aradım ve taksiye binerek eve gittim. Kendime geldikten sonra olayı ablama anlattım. Ardından müracaatta bulunmak üzere polis merkezine geldim, benim rızam ve isteğim olmadan bana zorla cinsel saldırıda bulunan Yusuf ve Tayfur'dan şikayetçiyim."