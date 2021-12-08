Çatıdan kuyumcuya girip 1 milyon liralık vurgun yaptılar

Fatih ilçesinde Emin Sinan Mahallesi Taşdirek Çeşmesi sokağı üzerinde bulunan işyerinden hırsızlık yapıldığını söyleyen C.B. polise başvurarak yardım istedi. C.B., kuyumcu atölyesinde bulunan 40 gram saf altın, 200 gram gümüş, pırlanta yüzükler, antika köstekli saatler, 13 adet çeyrek altın ile 375 bin lira parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

ÇATINDAN GİRİP, 1 MİLYON TL DEĞERİNDE EŞYA ÇALDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, toplam 1 milyon lira değerinde ürün çalan hırsızların bulunması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şahısların iş merkezinin çatısına çıktıklarını daha sonra merdiven boşluğundan binaya girdikleri görüldü.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şahısların daha önceden de benzer suçlardan gözaltına alınan Fuat T .ile Doğan S.olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların suç kayıtları kabarık çıktı. Fuat T.'nin daha önceden hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık, gasp ve parada sahtecilik gibi suçlardan 12 kez gözaltına alındığı belirlenirken, Doğan S'nin ise yine hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık suçlarından 10 kez yakalandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha sonra iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.