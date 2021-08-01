Çavuşoğlu Alanya'da yangın bölgesini inceledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik ile birlikte yangın öncesi boşaltılan Güzelbağ Mahallesi'nde çıkan yangın yerine geldi Bakan Çavuşoğlu yangın mahallinde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte yanan yerleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

ÇAVUŞOĞLU ALANYA BU AFETİN ALTINDAN KALKACAK



Güzelbağ yangın yerine gelen Bakan Çavuşoğlu evleri ve bahçeleri zarar gören vatandaşlara Devletimiz kimseyi mağdur etmeyecek gereken her şey yapılacak Sayın Cumhurbaşkanımız Manavgatta açıkladı, her türlü maddi manevi yardım yapılacak evleri zarar gören vatandaşlarımızın evleri yapılacak, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Çavuşoğlu Güzelbağ Mahallesi önceden boşaltılması her hangi can kaybının yaşanmadı vatandaşlarımız Alanya halkımızın duyarlı davranışlarından dolayı hepsine minnattarım ahırdaki hayvanlarımız zarar görmeden kamyonlarla tahliye edildiğini bilgisini aldım. Tarım Bakanlığımıza bağlı yetkili arkadaşlar yangının bitmesinin ardından gerekli çalışmayı yapacaklardır" dedi

YÜCEL'SAYIN BAKANIMIZ BİZE BÜYÜK MORAL VERDİ



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Güzelbağ Mahallemizdeki yangın bölgesine gelen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Sena Nur Çelik ile birlikte incelemelerde bulunduk. Sayın Bakanımızın da dediği gibi el birliğiyle bu afetin altından daha güçlü bir şekilde kalkacağız" ifadelerini kullandı.