Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırıları insanlık suçudur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Dağlık Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de görüştü.

Çavuşoğlu ve Bayramov'un basın toplantısından satır başları;

Bayramov:

"Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur."

Çavuşoğlu;

"Sizlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdim. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır. BM ve AGİT kararları uygulanmadı. Operasyonla köşeye sıkışan Ermenistan sivil yerleşim alanlarına saldırdı. Bu savaş suçudur. Azerbaycan ise sivil yerleşim yerlerini hedef almıyor.

Uluslararası camiaya şunu söylüyoruz, Ukrayna, Irak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü nasıl savunduysak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Dünya haklı Azerbaycan'ın yanında yer almalıdır.

Daha önce ateşkes oldu da ne oldu? Ermenistan sürekli bunları bozdu. AGİT Minsk Grubu ülkeleri işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. 30 yıldır işgalin keyfini çıkartıyorlar.

Erivan Orta Doğu'dan vesaire başka yerlerden getirdikleri Ermenileri buralara yerleştiriyor. Uluslararası toplum bunun böyle gitmeyeceğini anlamalı."