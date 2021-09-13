Çavuşoğlu'ndan Afganistan çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen konferansta konuştu. Afgan halkının neredeyse yarısının acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.

"Türkiye, 1920'lerden beri kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlendirilmesi de dahil Afganistan’ın istikrar ve kalkınma çabalarına destek veriyor. Bugün de Türk Kızılay aracılığıyla insani yardımlara devam ediyoruz."



Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani kriz ve güvenlik sorununun doğrudan küresel etkileri olacağı uyarısında bulundu. Bu yüzden birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kabil havalimanı hayati önemde"

Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin yardım çalışmaları için hayati önemde olduğuna dikkat çekti. "6 yıldır yaptığımız gibi, bu konuda tecrübemizi ve uzmanlığımızı Katar'la birlikte sunmaya hazırız" dedi.

“Kapsayıcı bir yapı kurulmasını umuyoruz"

Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Taliban'ın kurduğu geçici hükümet de vardı. Çavuşoğlu, "Taliban, bunun bir geçiş hükümeti olduğunu belirtti. Toplumun tüm kesimlerini temsil eden gerçekten kapsayıcı bir yapı kurulmasını umuyoruz" dedi.

Cenevre'de bakanlar düzeyinde toplanan Birleşmiş Milletler konferansında hedef, insani yardımların devam edebilmesi için gerekli olan 606 milyon dolarlık fonun toplanması.

Guterres: Yoksulluk giderek artıyor, birçok kişi yiyeceksiz kalabilir

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da yoksulluğun giderek arttığı ve bu ay sonunda birçok kişinin yiyeceksiz kalabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.