Cezaevinden izinli çıktı, öldürüldü
Cezaevinden izinli çıkan 38 yaşındaki mahkum, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 14.06.2022, 09:29
Bir süre önce işlediği suçtan dolayı cezaevine giren Mehmet Şahap (38), izinli olarak Şanlıurfa’da bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İpekyol Mahallesi 2338. Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen saldırı sırasında vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahap yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı.
Silah sesini duyanlar polisi aradı
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Şahap, ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Tedaviye alınan Şahap, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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