Çin ihracat treni, kesintisiz yolculuğunu tamamladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treniyle ilgili son bilgiyi paylaştı.
Trenin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunun tamamlandığı bildirildi.
İhracat treninin Maltepe İstasyonu’nda üzerindeki pankartlar söküldükten sonra Halkalı Garı'na geri döndüğü iddiası ortaya atılmıştı.
ÇERKEZKÖY'DEN XIAN'A UZANAN YOLCULUK
Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı." dedi.
"DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINDAKİ ZAFERİMİZ"
Karaismailoğlu, paylaşımının devamında "Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir." ifadesini kullandı.
42 KONTEYNERDEN OLUŞUYOR
Çin'e ulaşan ilk ihracat treni 42 konteyner içerisinde Asya ülkesine beyaz eşya taşıması yaptı. Tren, Türkiye-Çin parkurunda Çerkezköy-Marmaray-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek Ahılkelek istasyonundan yurt dışı çıkışını gerçekleştirdi.
Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son buldu.
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