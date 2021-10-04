Çocukların kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurulan genç kadın kurtarılamadı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan, duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırılan 29 yaşındaki Demet Kaçan, yaşamını yitirdi.
Önceki gün saat 19.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7514 Sokak'ta meydana gelen olayda sokakta çocukları Kavga eden S.Z. ile Demet Kaçan arasında tartışma çıktı.
Tarafların yakınlarının da katılımıyla büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Z.'nin eşi Kadir Zeybek, evin balkonuna çıkarak pompalı tüfek ile ateş açtı. Demet Kaçan, Serdar Kaçan (35), Gamze Kaçan (32) ve Niyazi Gümüşsoy saçmalarla, Kadir Zeybek ve Şahin Kaçan (31) ise darp sonucu yaralandı.
DOKTORLARIN ÇABASI SONUÇSUZ KALDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Demet Kaçan ile Şahin Kaçan bir özel hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Demet Kaçan, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak Kaçan, doktorların tüm çabasına karşın dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kaçan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Bu arada, olayın ardından gözaltına alınan Kadir Zeybek, İsmail Zeybek ve R.Z'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Z. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Kadir Zeybek ve İsmail Zeybek ise tutuklandı.
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