Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Turizmciye müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında, turizmdeki gelişmelere paralel olarak KDV desteğinin de sürebileceğine değindi.
Turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.
TURİZMDE KDV DESTEĞİ MÜJDESİ
Kabine sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim.
Önümüzdeki haftalarda seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz." açıklamasını yaptı.
"KDV DESTEĞİ 1 AY UZATILABİLİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılmasını kastederek "Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız." açıklaması yaptı.
UZATILMASI PLANLANAN KDV ORANLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektöründe haziran sonuna kadar uzatılan KDV indiriminin daha da uzatılabileceğini bildirdi.
Turizmde KDV indiriminin devam etmesi ile;
İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8
Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1
Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1
Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8
Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.
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