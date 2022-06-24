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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük oranda bu yangın kontrol altına alınmış durumda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu.

TÜRKİYE 24.06.2022, 17:11 24.06.2022, 18:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Değerli basın mensubu arkadaşlarım, 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ilimiz Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet Koyu ile Yediadalar mevkiinde 20.02 ile 20.10 arasında başlayan yangın afetinde bildiğiniz gibi ilk müdahaleleri 20.10’da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter, 2 uçak ile gerçekleşti. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, anında yapıldı ve her an çok daha güçlenerek, güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik. Tabii 3 helikopter, 2 uçak ile başlayan bu süreci toplamda 95 araç, 576 personel ile gerçekleştirdik.

Yapılan ilk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Tabii bununla birlikte 21.06.2022 tarihi itibarıyla saat 14.02’de Dalaman’da, 22.06.2022 tarihi saat 09.30’da Fethiye’de, saat 13.50’de Köyceğiz’de ve saat 14.20’de Seydikemer’de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Burada özellikle bütün ekiplerimize canhıraş çalışmaları sebebiyle de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.

1204’ü orman olmak üzere toplam 4587 personel, sahada görev yapmıştır, görev yapmaya devam etmektedir. 405 arazöz ve 202 iş makinesi, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 TOMA olmak üzere toplam 1169 araç bu yangın süreci içerisinde görev yapmışlardır. 15’i uçak, 46’sı helikopter olmak üzere 61 hava aracı ile bu yangında arkadaşlarımız görev aldılar. AFAD’ın koordinesinde Muğla iline 22 farklı ilden toplam 261 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile Romanya ve İsrail’den hava aracı desteği konusunda yardım teklifinde bulunulmuş, fakat bizim şu an itibarıyla ihtiyacımızın olmaması sebebiyle kendi araç gereçlerimizle bu söndürme, soğutma vs. bunları sürdüyoruz.

Bu arada yine aynı şekilde Azerbaycan’dan böyle bir teklif yapıldı. Bu teklif, bir uçak. Bu şu anda çalışmaların içerisinde yerini aldı. 

Bir diğer Orman Genel Müdürlüğü 14 uçak, 25 helikopterle çalışmalarını sürdürüyor, sürdürdü. Tabii yine bu arada Katar, 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti. Jandarma 14 helikopterle bu çalışmalar içerisinde yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı, 6 helikopterle burada yerini almak suretiyle çalışmalarımız devam ediyor.

AFAD’ın koordinesinde bölgeye 26 sivil toplum kuruluşundan toplam 393 personel ve 47 araç gelmiştir. Müdahale çalışmalarında 15 afet grubu görev almaktadır. Sevincimiz, her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur. Sağlık ekiplerimiz tarafından toplam 47 hastaya müdahale edilmiştir. 19’u hastaneye nakil edilmiş, tedavileri tamamlanıp taburcu edilmişlerdir. Sağlık ekiplerimiz 19 ambulans, 16 UMKE aracı, toplam 35 araç, 135 personelle müdahalede bulunmaktadır.

Ayrıca 50 haneye sağlık taraması yapılmıştır. Afet, tahliye, yerleştirme ve afet barınma gruplarınca da yangınlar sırasında Marmaris ilçemizde toplam 131 hane, 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Tahliye edilen kişilerin büyük bölümü güvenli bölgelere geri dönüş yapmıştır. Afet barınma grubunca 340 personel ve 4 tahliye edilmiş personeli olmak üzere toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır.

Bu arada 52 büyükbaş, 235 küçükbaş, 225 kümes hayvanı olmak üzere toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere 288 bin lira nakdi yardımda bulunulmuştur. Bütün bunlardan sonra da şu an itibarıyla gerek karadan gerek havadan bütün söndürme, soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Marmaris #orman yangını #Yangın
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