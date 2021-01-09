Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' tepkisi

Erdoğan, "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Bu kirli filmi yüzlerce kez gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Devegeçidi köprüsü ve bağlantı yolları sayesinde Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere tüm şehirlerimizdeki ulaşım konforlu, hızlı hale gelecektir. Vakitten ve akaryakıttan da önemli tasarruflar sağlanacaktır. Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden ilerliyoruz.

RUTİN BİR ATANMA

Dün uzaya fırlattığımız uyduyu da kritik zamanda projelendirdik. Hamdolsun Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor. Rutin bir atamayı üniversiteleri karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Terör iltisaklı kişilerin en ön safta aldığı eylemlerde hak arayışının uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Teröristlerin eylemlerinin fikir özgürlüğüyle alakası yok. Esnafın mallarını yağmalarken gördük. Aynı zihniyeti 17/25'te, Gezi'de ve 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp giderken evinden televizyon izlerken gördük.

Ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların yanında gördük. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Bırakın hizmete talip olma konusunda kendini geliştirmeyi, eylem biçiminde de dar kafalı bir zihniyet var. Türkiye bugünkü seviyesine rağmen bu günlere gelmiştir. 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçirecektir. Hep söylediğimiz gibi durmak yok yola devam.

YILLARCA TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Yıllarca terör örgütleriyle mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. Amerika'da son günlerde yaşanan hadiselerde de benzer gelişmelere şahit olduk. Şayet özeleştiri yapılmaz ve kendi davranışını haklı göstermeyi sürdürürse dünya yol ayrımına gelmiş demektir.

Salgınla birlikte yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu şekilde şekillenmesini ümit ediyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere içinde yer aldığımız platformlarda bu görüşlerimizi muhattaplarımızla paylaşıyoruz. İnsanlığa bu umudu verecek bir yerde durduğumuza inanıyoruz.

Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, saldıranları hamdolsun bugüne kadar hüsrana uğrattık. İnşallah kritik bir dönüm noktası olan 2023 senesinde bu güzel fotoğrafı devam ettireceğiz. Cumhur İttifakı olarak hizmet ve eser siyasetinde devam ederek bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştıracaktır.

Köprü ve bağlantı yolları ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.