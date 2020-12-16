Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AB Konseyi Başkanı Michel'in, AB Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Erdoğan'ı aradığını bildirdi.

TÜRKİYE 16.12.2020, 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel, AB Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti. 

Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını bildiren Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defaatle vurguladığına ancak Yunan tarafının sürekli yeni bahaneler üreterek görüşmelerden kaçtığına ve son haftalarda kışkırtıcı adımlar attığına dikkati çekti. 

Tüm bunlar olurken Türkiye'nin politikalarını sadece ve sadece hakkaniyet ve adalet temelinde şekillendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergileyen tarafın Türkiye olduğunu, bu konuda uluslararası konferans düzenlenmesi yönündeki önerisinin hala masada bulunduğunu ifade etti.

Bu konferansın KKTC dahil kimseyi dışlamamasının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, Kıbrıs Adası'nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için gereken çabayı ortaya koyanın da her daim Türk tarafı olduğunu vurguladı.

"AB ile tekrar karşılıklı fayda temelinde konuşmaya başlamayı arzu ediyoruz" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya, Suriye, Yukarı Karabağ gibi AB tarafından sorunlu addedilen alanlardan hiçbirinin Türkiye-AB ilişkilerinin özüne ilişkin olmadığını, bu alanlarda temel ilke ve amaçların büyük ölçüde örtüştüğünü ifade etti. 

Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmiş durumda olduğuna işaret Erdoğan, AB ile tekrar büyük resim üzerinden karşılıklı fayda temelinde konuşmaya başlamayı arzu ettiklerini bildirdi. 

Erdoğan, olumlu gündem için ilk aşamada sonuç alıcı şekilde kullanılabilecek aracın 18 Mart Mutabakatı olduğunu, AB'nin Türkiye konusunda sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemesini temenni ettiklerini belirtti. 

Erdoğan ile Michel'in iletişim kanalını açık tutma konusunda mutabık kaldığı bildirildi 

Avrupa Birliği'nden (AB) bir yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in bugünkü telefon görüşmesinde iletişim kanalını açık tutmak üzere mutabık kaldıklarını bildirdi. 

AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan ile Michel, öğleden sonra gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz konusunu ve 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde alınan kararları ele aldı. 

Michel, gerginliğin düşürülmesinin kalıcı olması ve derinleştirilmesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasının önemine işaret etti.

Michel ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler himayesinde müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasını istediklerini belirtti.

Erdoğan ile Michel, iletişim kanalının açık tutulması konusunda da mutabık kaldı. 

#Recep Tayyip Erdoğan #AB #Charles Michel
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