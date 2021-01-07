Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ziyaret
Saadet Partisi Yüksek istişare kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti
TÜRKİYE 07.01.2021, 17:04 07.01.2021, 17:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.
Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.
Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.
Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.
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