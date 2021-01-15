Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi ve hukuk alanındaki reformları yakında paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak ticaret diplomasisi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

"Salgın sonrası dönemde de dünya, Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyor. Salgın sonrası dönemde de dünya, Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir." dedi.

"Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk firmaları bu dönemde, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle rakiplerine fark atıyor. Şüphesiz bunda dünya genelinde Asya merkezli üretim biçimlerine yeni alternatifler oluşturma çabasının da payı var. Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir." dedi.

"AB ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor"

AB ile Gümrük Birliği anlaşmalarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine söyle devam etti:

"AB ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2021 yılında bu çalışmaları daha da ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz."

"Salgının etkileriyle mücadeleyi, hem makro ekonomik hem de mali alanda atacağımız adımlarla destekleyeceğiz"

Erdoğan: "Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye indirebilmek için pek çok ilave desteği uygulamaya geçirdik, gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız. Türkiye'nin her türlü zorluğa, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara hazırlıklı olduğunu herkese gösterdik. Salgının etkileriyle mücadeleyi, hem makro ekonomik hem de mali alanda atacağımız adımlarla destekleyeceğiz." dedi.

"Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı. Kur cephesine baktığımızda TL'nin dolara karşı yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 düzeyinde değer kazandığını görüyoruz. Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır." dedi.

"Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya çekmektir"

Faizin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz. Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya çekmektir. Yakında bu reformları kamuoyu ile paylaşacağız. Reform gündemimize uygun adımları hızla hayata geçireceğiz."

"Enflasyonla bütüncül bir mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonla bütüncül bir mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz. Cari açıkla mücadelede yapısal önlemlere de hız veriyoruz. Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Bunun enflasyonla mücadelede altyapısını faiz oluşturuyor. 2020 yılında toplam bütçe harcamaları 1 trilyon 202 milyar liraya ulaşarak, program hedefimizin altında kaldı." dedi.

"Yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak, program hedefi olan 239 milyar liranın altında kaldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Programda bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 oranına gerileyecektir. Yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak, program hedefi olan 239 milyar liranın altında kaldı. Bütçeye gelen ilave yüklere rağmen, mali disiplinden taviz vermemekte kararlıyız. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7’lik bütçe açığı verildiği bir dönemde, sağladığımız bu başarı takdire şayandır." dedi.

"Bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz"

Erdoğan, "Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk çeyreğine ve hatta bazılarını 2021'in ilk yarısına kadar uzattık. Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz." dedi.

"2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5'i seviyesinde tutmayı, yeni hedef olarak belirledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5'i seviyesinde tutmayı, yeni hedef olarak belirledik. Hizmetlerimizi artırırken kamu olarak vatandaşın bize emanet ettiği vergileri en doğru şekilde ekonomik ve verimli kullanacağız." dedi.

"Kamu harcamalarını daha verimli hale getirecek bir tasarruf programını hayata geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vergi politikalarımızı adil, öngörülebilir, sade, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız. Özellikle kamu harcamalarını daha verimli hale getirecek bir tasarruf programını hayata geçireceğiz." dedi.

"Böylesine zorlu bir küresel konjonktürü 18 yılın birikimi ve tecrübesi sayesinde başarıyla atlatacağımıza olan inancım tamdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktisat tarihi kitaplarına geçecek böylesine zorlu bir küresel konjonktürü 18 yılın birikimi ve tecrübesi sayesinde başarıyla atlatacağımıza olan inancım tamdır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bize 18 yıldır güvendiler ve netice ortada. Bundan sonraki süreçte de bize güvensinler." dedi.