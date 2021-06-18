Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından katılımcı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelere geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.

Erdoğan, daha sonra Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile görüştü. Ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu kabul etti.

İki liderin görüşmesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.