Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ayrı ayrı görüştü.
TÜRKİYE 18.06.2021, 18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından katılımcı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelere geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.
Erdoğan, daha sonra Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile görüştü. Ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu kabul etti.
İki liderin görüşmesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
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