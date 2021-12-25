Cumhurbaşkanı Erdoğan, koro ekibiyle şarkı söyledi
Gaziantep'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Belediyesi Koro ekibiyle birlikte 'Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda' şarkısını söyledi.
TÜRKİYE 25.12.2021, 21:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te birçok yatırımın toplu açılışını gerçekleştirdi.
Açılışı yaptığı Şahinbey'de bulunan ve Güneydoğu'nun en büyüğü olma özelliğini taşıyan Kongre ve Sanat Merkezi'nde el sanatları sergisini gezen Erdoğan, piyano çalan çocukları dinledi.
'BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA' ŞARKISINI SÖYLEDİ
Ardından Şahinbey Belediyesi Koro ekibiyle birlikte sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda' şarkısını söyledi.
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