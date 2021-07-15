Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete kefen biçmeye çalışanlara millet cevabını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması yaptı.

"Darbe girişimi tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır"

Bu alçaklığın (15 Temmuz darbe girişimi) hesabını, yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti unutmayacağız. Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır. Bu darbe girişimi, tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır.

"Saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor"

Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz. Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor.

'Amaçları, ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır'

Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır. Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler. Kendi güvenlikleri için ülkemizi kalkan olarak kullananlar bizim büyük bir tarih mirasına sahip çıktığımızı anlamıyor.

"Millete kefen biçmeye çalışanlara millet cevabını verdi"

Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar. Millete kefen biçmeye çalışanlara millet cevabını verdi. Biz kendimiz için ne istiyorsak tüm coğrafyamız, dostlarımız, insanlık için aynı şeyi istiyoruz.

"Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına engel olamayacaklar"

Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına engel olamayacaklar. Rabbim bize bir daha 15 Temmuz benzeri ihanetler yaşatmasın.