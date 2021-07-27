Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar
Bursa'da gerçekleşen ilginç düğünde damada arkadaşları tayt giydirip çamaşır yıkattı. Kadın atletiyle oynatılan damadın göbeğine ise rujla gelinin adı yazıldı. O anlar kameralara anbean yansıdı.
TÜRKİYE 27.07.2021, 14:04
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinin Ürünlü Mahallesi'nde yapılan düğünde damada adeta Çin işkencesi yapıldı.
KADIN KIYAFETLERİ GİYDİRDİLER
Damada, gelin almak için gittiği kız evinin önünde kadın kıyafetleri giydirildi. Tayt ve atlet giydirilen damada, leğende çamaşır yıkatıldı.
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