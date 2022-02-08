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Damatsız düğün yaptılar!

30 yaşındaki doğuştan engelli genç Hilal Yeşil, hayalindeki gelinliği damatsız giydi. Hilal'in mutluluğu için damatsız düğün düzenlendi.

TÜRKİYE 08.02.2022, 18:44
Damatsız düğün yaptılar!

İstanbul Avcılar'daki Üniversite Mahallesi'nde oturan, doğuştan zihinsel ve görme engelli Hilal Yeşl, bir dönem aldığı ilaçların etkisiyle böbrekleri de önemli ölçüde iflas edince diyalize girmek zorunda kaldı.

30 yaşındaki Hilal Yeşil'in durumunu öğrenen bir komşusu, Üniversite Mahallesi Muhtarı Gülten Ekici ile görüştü.

Muhtar Ekici, engelli kızın en büyük hayalinin gelin olmak olduğunu öğrenince iki ay öncesinden hazırlığa başladı.

DÜĞÜNÜ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Mahalledeki kuaföründen düğün salonu sahibine kadar herkes, Hilal Yeşil'in hayalini en güzel biçimde gerçekleştirmesi için adeta seferber oldu. Belirlenen saatte gelinlik giydirilen, lüks bir otomobil ile evinden alınarak kuaföre götürülerek saç ve makyajı yapılan Hilal Yeşil'in yakınları da düğün salonuna davet edildi.

DOYASIYA EĞLENDİ

Genç kız, mutluluktan güçlükle konuşabildiğini belirtirken, "Yanımda olan herkese teşekkür ederim." dedi. Hilal Yeşil, kardeşi Yasin Yeşil'in koluna girerek salona girdikten sonra birlikte dans etti, düğün pastasını birlikte kesti. Sık sık piste davet edilen gelin doyasıya eğlenirken yakınları buruk mutluluk yaşadı.

"DUYGULARIMIZ ANLATILACAK GİBİ DEĞİL"

Mahalle muhtarı Gülten Ekici, engelli bir kardeşlerine damatsız da olsa düğün yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Duygularımız anlatılacak gibi değil. Mahalle muhtarı olarak kızımızın mutlu olması için hayalini gerçekleştirdik. Emeği geçen, buraya gelen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

İKİ AY HAZIRLIK YAPILDI

Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar, bazı davetlilerle birlikte genç kıza takı takarken, "Muhtarımız iki aydır bu güne hazırlanıyor. Gerçekten inanılmaz bir ortam sağlamış, muhtarımızı kutluyorum." dedi.

ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gelinlik giyen ablasının yanından ayrılmayan Yasin Yeşil, "Ablamın ezelden beri çektiği bir akım sorunlar var. Bunları arkada bıraktık bugün bambaşka mutlu bir gün için buradayız. Çok mutluyuz. Ablam hayatını idame ettirirken problem yaşıyor. Biz hep yanındayız. Mutlu olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kızının eline kına yakılırken çok duygulanan, gözyaşını tutamayan anne Yıldız Bektaş, DHA muhabirine "Kızımın en çok istediği gelin olmaktı. Binamıza taşınan Adem kardeşimiz vesile oldu, muhtarımız ile konuştu. Muhtarımız gerçekten mükemmel bir insan. Allah ondan razı olsun. Bugünkü duygularım karmakarışık Allah emeği geçen herkesten razı olsun." dedi.

Gelin ve davetliler, çalınan müzik eşliğinde gece geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.

#damat #doğuştan #engelli
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