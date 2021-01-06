Dede 3 yaşındaki torununu ezdi
Kamyonetiyle geri manevra yapan dede, 3 yaşındaki torununu ezdi. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
TÜRKİYE 06.01.2021, 09:44 06.01.2021, 10:15
Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’ndeki evinin önünden bulunan 44 HP 126 plakalı kamyonet ile geri manevra yapan Süleyman Ç., bu sırada aracın arkasında duran torunu Hüseyin Ç.'yi (3) fark etmeyerek çarptı.
Kazada küçük çocuk ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk, Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Hüseyin Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Torununun ölümüne neden olan Süleyman Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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