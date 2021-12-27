Denizli'de çocuğa saldıran pitbullun sahibi, serbest bırakıldı
Pamukkale ilçesinde 13 yaşındaki İran uyruklu çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi, serbest bırakıldı.
TÜRKİYE 27.12.2021, 17:02
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Zeytinköy Mahallesi'ndeki Kozlupınar Caddesi'nde İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye (13), dün pitbull cinsi köpek saldırmıştı.
Hastaneye kaldırılan Jafeti, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Köpeğin sahibi M.A. ise gözaltına alınmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan köpeğin sahibi İran uyruklu M.A'nın (24) emniyetteki işlemi tamamlandı.
SERBEST BIRAKILDI
Savcılık kararıyla serbest bırakılan M.A'ya, 12 bin lira ceza uygulandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alınan köpeğin, burada tutulacağı belirtildi.
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