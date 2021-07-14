Dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı!
Rize'nin Ardeşen ilçesinde sağanak etkili olurken, dereler taşınca köy yolları, ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı. Karadeniz Sahil Yolu’nda da ulaşımda aksama yaşanıyor.
TÜRKİYE 14.07.2021, 20:37 14.07.2021, 20:43
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize’de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi.
Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN' ÇAĞRISI
Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.
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