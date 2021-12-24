banner86

banner85

Diş ağrısı diye 6 diş çektirdi, ‘delirten hastalığa’ yakalandığını öğrendi

Delirten hastalık olarak bilinen trigeminal nevralji ile 18 yıldır boğuştuğunu bilmeyen Mehmet Selim Koçak, yüzündeki ağrıdan kurtulmak için 6 dişini çektirdi.

TÜRKİYE 24.12.2021, 14:20
Diş ağrısı diye 6 diş çektirdi, ‘delirten hastalığa’ yakalandığını öğrendi

itlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Mehmet Selim Koçak (65), 18 yıldır yüzünde ve ağzında hissettiği şiddetli ağrıyı diş ağrısı sandı.

Yıllar boyunca defalarca hastanelere ve doktorlara gitmesine rağmen yemek yerken, su içerken bile zorlanan Koçak, dişlerinde bir rahatsızlık olduğunu düşünerek değişik zamanlarda tam 6 dişini çektirdi.

Ağrıları geçmeyen Mehmet Selim Koçak’ın, 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji ile mücadele ettiği anlaşıldı. 18 yıldır ağrılarından kurtulamayan hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu ve Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından ameliyata alındı.

Operasyon sonrası Koçak, sağlığına kavuştu.

“BU HASTALIK YÜZ BİNDE 5 İNSANDA GÖRÜLMEKTE”

Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, hastalık ve tedavisi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Bu hastalık, beyincikte bulunan bir damarın yüze giden sinire baskı yapmasıyla ortaya çıkıyor. Biz ilk olarak kendisine ilaç tedavisi uyguladık. İlk gün 200 miligram ilaç verdiğimiz hastanın dozunu bin 200 miligrama kadar çıkarttık. Daha sonra da enjeksiyon tedavisi uygulayarak yüzü uyuşturuldu. Daha sonra da cerrahi operasyon uygulayıp sinir ile damar arasına operasyon gerçekleştirdik. Hastanın 2. gün ağrıları dinmeye başladı. Bu hastalık yüz binde 5 insanda görülmekte.

“DELİRTEN HASTALIK OLARAK BİLİNİYOR”

Operasyon ile yüzde 95 oranında başarı şansı bulunmakta. Bu hastalığın tedavisinde ilaç tedavisi ve ardından cerrahi operasyon, altın standarttır. Beyinciğe ve beyin sapına zarar vermeden, temiz bir şekilde ve yeni yöntemlerle hastamızı tedavi ettik. Hastamızın yüzünün sağ tarafındaki sinir etkilendiği için; yemek yiyemiyor, diş fırçalayamıyor, yüzünü yıkayamıyor hatta cep telefonu ile bile konuşamıyor. Yüzünde korkunç ağrılarının bulunduğunu söylemişti. Bu yüzden de hastamızın yaşam konforu oldukça düşmüştü. Bu hastalık halk arasında 'delirten hastalık' olarak da biliniyor. 18 yıldır bu hastalığı çeken Mehmet Bey, ilk etki gösteren dişlerinde bir rahatsızlık olduğunu düşünmüş. Bu yüzden de belli zamanlarda diş doktoruna giderek sağ üst taraftaki 6 dişini çektirmiş fakat şikayetleri geçmemiş.”

“6 SAPASAĞLAM DİŞİMİ AĞRILARIM YÜZÜNDEN ÇEKTİRDİM”

Ağrılarını diş ağrısı kaynaklı sanıp 6 sağlam dişini çektirdiğini söyleyen Mehmet Selim Koçak ise şu ifadeleri kullandı:

“18 yıl önce ağrılarım yüzünden ilk doktora gittiğimde, dişlerimden dolayı ağrılarımın olduğunu söylediler. İlk olarak 2 dişimi çektirdim ve Erzurum'da başka bir doktora gittim. O da bana dişlerimden kaynaklı bir sorun olmadığını söyleyerek bir ilaç verdi ve o ilaç ağrılarımı dindirdi. Bir müddet sonra ağrılarım yeniden nüksetti. Sonra ilacın dozajını yükselttim; ama başka bir doktorun yine dişlerim kaynaklı bir sorun olduğunu söylemesi üzerine yine gittim dişlerimi çektirdim. Toplam 6 tane sapasağlam dişimi, ağrılarım yüzünden çektirdim.

“İLK İŞ OLARAK BÜRYAN YİYECEĞİM”

Elimi yüzüme süremiyordum, tıraş olamıyordum, dişlerimi yıkayamıyordum, su bile içemiyordum. Her 3 dakikada bir ağrı nöbetlerim oluyordu. Ağrılarım yüzünden 6 gün ağzıma ne yiyecek ne de su koyamıyordum. Burada ameliyat olduktan sonra, 2 gündür tıraşımı da oldum, dişlerimi yıkadım. Bu ağrıları 18 yıldır çekiyordum; dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Sabah kahvaltımı yaptım, öğle yemeğimi de yiyeceğim. Türkiye'de gitmediğim hastane, şehir kalmadı. Ben neden bu kadar geç kalmışım diye kendime kızıyorum. Şimdi ne yemek varsa hepsini yiyeceğim. Çayı, ekmeği, bisküviyi. Hepsini yiyip içmeyi özledim. Şimdi taburcu olduktan sonra dişlerimi yeniden yaptırıp ilk iş olarak memleketim Bitlis'te Büryan yiyeceğim.”

#delirten hastalığa #Diş ağrısı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 24 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8