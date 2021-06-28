Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Roma mesaisi

İtalya’nın ev sahipliğinde Roma Fuar Merkezi'nde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantılarına katılan Bakan Çavuşoğlu, ikili temaslarda da bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü aktardı.