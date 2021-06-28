Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Roma mesaisi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, Roma'da Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.
TÜRKİYE 28.06.2021, 15:20 28.06.2021, 15:30
İtalya’nın ev sahipliğinde Roma Fuar Merkezi'nde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantılarına katılan Bakan Çavuşoğlu, ikili temaslarda da bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü aktardı.
İtalya’daki temaslarımızı #Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar, #Hollanda DB Sigrid Kaag ve #Avusturya DB Alexander Schallenberg’le yaptığımız görüşmelerle sürdürdük.
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