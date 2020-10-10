Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a sert uyarı!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ‪bugün yerel saatle saat 12:00’de‬ yürürlüğe girmek üzere cephe hattında ateşkes ilan edildiği hatırlatıldı.

"Azerbaycan topraklarını geri alabileceğini tüm dünyaya gösterdi"

Açıklamada, "27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir." denildi.

"Azerbaycan Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdi"

Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes taleplerinin geldiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın da son kez Ermenistan’a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat verdiği vurgulandı.

"Ateşkes kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir.

Türkiye başından beri ancak Azerbaycan’ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir."