Diyanet'ten hacı adayları için flaş karar! Kendieri belirleyecek...
Diyanet İşleri Başkanlığı, "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek" açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE 07.07.2020, 16:54 07.07.2020, 17:05
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Diyanet İşleri Başkanlığı, "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek." açıklamasında bulundu.
Açıklamada, "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek." bilgisi paylaşıldı.
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