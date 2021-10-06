Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

6-8 Ekim 2014 yılında, HDP’nin çağrısı ile 35 il ve 96 ilçede PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıların üzerinden 7 yıl geçti...

2 polis ve 37 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin 108 sanığın yargılaması sürerken, olayların yıl dönümünü bahane ederek eylem yapma hazırlığında olan şahıslar, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerini harekete geçirdi.

DİJİTAL VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Merkez ve Silvan ilçesinde, şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, dijital ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Adreslerinde bulunamayan şahıslara yönelik operasyonlar sürerken, gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.