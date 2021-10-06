Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
Diyarbakır polisi, 6-8 Ekim terör olaylarının yıl dönümü bahanesiyle PKK/KCK örgüt mensuplarının eylem yapacakları bilgisi üzerine 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
TÜRKİYE 06.10.2021, 13:53
6-8 Ekim 2014 yılında, HDP’nin çağrısı ile 35 il ve 96 ilçede PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıların üzerinden 7 yıl geçti...
2 polis ve 37 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin 108 sanığın yargılaması sürerken, olayların yıl dönümünü bahane ederek eylem yapma hazırlığında olan şahıslar, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerini harekete geçirdi.
DİJİTAL VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ
Merkez ve Silvan ilçesinde, şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, dijital ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Adreslerinde bulunamayan şahıslara yönelik operasyonlar sürerken, gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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