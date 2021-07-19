Düğünü kana buladı!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Yunus G. (25), düğünde kavga ettiği husumetlisi Erdal Can'ı (41) tüfekle vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Gümüşlü Mahallesi'nde düğünde karşılaşan, husumetli oldukları ileri sürülen Erdal Can (41) ve Yunus G. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Düğündeki misafirler müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavganın ardından evine gidip, pompalı tüfeği alarak geri dönen Yunus G., Erdal Can'a 5 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdal Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Can'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yunus G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, olayın daha fazla büyümesi için Gümüşlü Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı.