Dur ihtarına uymadı, polisi ezdi!

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri kimliği belirsiz bir şahıs idaresindeki plakasız bir motosikletli durdurmak istedi. Uyarıları dikkate almayıp yoluna devam eden sürücü bir polis memuruna çarpıp yaya kaçmaya çalıştı. Şahıs kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.