Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı'na Ebubekir Şahin yeniden seçildi. RTÜK Başkan Vekili ise Arif Fırtına oldu.

RTÜK BAŞKAN VEKİLİ DEĞİŞTİ



6112 sayılı Kanun gereği başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan başkan vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul'da başkan vekili seçimi de yapıldı.



RTÜK Başkan Vekilliği'ne, kurul üyesi Arif Fırtına getirildi.

Başkanlık seçiminin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Başkan Vekili Arif Fırtına, Üst Kurul üyelerine teşekkür etti.

''MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

İkinci kez RTÜK Başkanlığı'na seçilen Şahin, RTÜK'ün milli ve manevi değerleri özenle korumaya devam edeceğini belirterek ''Yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmek için heyecanlıyız'' ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı, reklam süreleriyle ilgili yasal düzenlemede sona gelindiğini, çalışmanın kısa sürede Meclis'e sevk edileceğini de açıkladı.