Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TÜRKİYE 05.10.2020, 20:03
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Ege Denizi'nde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

#Ege Denizi #Deprem
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