Eğitime kar engeli

Birçok kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Bitlis, Ağrı, Bartın, Karabük, Muş, Kastamonu, Konya, Diyarbakır ve Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

-AĞRI

Ağrı’nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

-DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

-BİTLİS

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

-BARTIN

Bartın’da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ve Amasra ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

-KARABÜK

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

-ORDU

Ordu'da etkili olan yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ile Gürgentepe ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

-KONYA

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük, Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

-MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü eğitim-öğretime il genelinde bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

-KASTAMONU

Kastamonu'nun Ağlı ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.